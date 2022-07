Ludwigshafen am Rhein : Defekt an Auto löst Brand aus: Frau verletzt

Ein Feuerwehrmann mit Helm und Maske. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen In Ludwigshafen ist ein Auto wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Durch das Feuer, das am Donnerstag auch auf zwei weitere Fahrzeuge und mehrere Hausfassaden übergriff, wurde eine 60-jährige Bewohnerin verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 56 Jahre alte Fahrer hatte seinen Wagen zuvor gestoppt und verlassen, als er Rauch an seinem Wagen bemerkte.

Sein Auto und ein weiterer Pkw wurden total beschädigt und abgeschleppt. Ein weiteres Fahrzeug wurde an den Rückleuchten und am Kennzeichen beschädigt. An den Häusern wurden Rollläden, Fenster, eine Haustür und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:220707-99-943616/2

(dpa)