Debeka wächst trotz Corona: Mitarbeiter von Flut betroffen

Koblenz Eine der größten deutschen Versicherungen wagt eine optimistische Geschäftsprognose - trotz Pandemie und Flutkatastrophe. Eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen bleibt für sie ein rotes Tuch.

Von der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren laut Brahm auch 63 Debeka-Beschäftigte betroffen, „15 davon in extremer Form“. In Bad Neuenahr-Ahrweiler sei das Wasser in die Debeka-Geschäftsstelle eingedrungen - nun arbeite sie in Containern. Für Flutopfer hätten „Debekaner“ gut eine halbe Million Euro gespendet. Beim „größten Schaden in der Geschichte der Debeka Allgemeinen Versicherung“ rechnet Brahm nach eigenen Worten mit einer Gesamtauszahlung von rund 60 Millionen Euro, wovon Rückversicherer wohl etwa die Hälfte übernähmen.