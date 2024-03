Quartalszahlen Debeka-Versicherungsgruppe mit mehr Kunden und Verträgen

Die Debeka-Versicherungsgruppe will das Geschäft mit der betrieblichen Krankenversicherung ausbauen. Im Fokus habe das Unternehmen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Arbeitgeber, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm am Dienstag in Koblenz. Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet der Manager bei der Krankenversicherung mit leicht steigenden Beitragseinnahmen. Zuwächse werden 2024 auch in der Schaden- und Unfallversicherung erwartet, bei der Lebensversicherung eine Stabilisierung der Beiträge. Er gehe davon aus, dass die Menschen bei steigenden Nominallöhnen und nachlassender Inflation wieder verstärkt in die Vorsorge investieren werden.