Geschäftszahlen 2022 Debeka-Versicherungen weiter gewachsen

Trotz hoher Inflation und des Ukraine-Krieges sind die Debeka-Versicherungen nach eigenen Angaben 2022 gewachsen und blicken „verhalten optimistisch“ auf das laufende Jahr 2023. Die Menschen benötigten unverändert private Absicherungen, sagte Vorstandschef Thomas Brahm am Dienstag am Stammsitz der genossenschaftlich geprägten Versicherungsgruppe in Koblenz.