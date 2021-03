Debeka verbucht Einnahmeplus in Corona-Zeiten

Koblenz Die Debeka-Versicherungsgruppe ist nach eigener Aussage mit einem Einnahmeplus gut durch die Corona-Krise gekommen. „Wir erwarten für 2020 einen deutlichen Zuwachs über dem Schnitt der Branche“, sagte ein Unternehmenssprecher am Stammsitz in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

2019 hatten sich die Gesamteinnahmen zusammen mit der Bausparkasse auf 13,5 Milliarden Euro bei der Debeka-Versicherungsgruppe belaufen. Die Geschäftszahlen für 2020 will das Unternehmen in einer digitalen Pressekonferenz am heutigen Tag vorstellen.