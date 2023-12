Landtag Debatten über Solarenergie und Medienpolitikerin Raab

Außerdem will sich die oppositionelle AfD-Fraktion für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Debatte über die Medienpolitikerin Heike Raab starkmachen. Die Staatssekretärin war wegen eines kritischen Briefes an den SWR stark in die Kritik geraten. Sie räumte mittlerweile Fehler ein und legte ihre Mandate in SWR-Gremien nieder.