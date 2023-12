Landtag Debatten über Finanzittel für Geflüchtete

Am zweiten Tag der Plenarwoche in Mainz geht es auch um das Wasserentnahmeentgelt. Bislang ist die Entnahme von Grundwasser sowie von Wasser aus oberirdischen Gewässern für die Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft kostenlos - das soll sich nach einem Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium künftig ändern. Die Abgeordneten werden auch über die Verwendung von ungenutztem Wohnraum im Land sprechen.