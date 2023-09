Landtag Debatten über Finanzausstattung der Kommunen

Mainz · Die finanzielle Ausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz wird am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) die Debatte im Landtag in Mainz bestimmen. Die Abgeordneten wollen sich mit der klammen Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befassen.

27.09.2023, 18:21 Uhr

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Emotionale Aussprachen werden auch wegen der noch unklaren Finanzierung der Flüchtlingskosten erwartet. Anfang November ist die nächste Bund-Länder-Runde über die künftige Verteilung der Kosten. Vor allem die Kommunen fordern eine deutlich stärkere Unterstützung. Am zweiten Tag der Plenarwoche wird sich der Landtag unter anderem auch mit der Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz und der Fachkräftesicherung im Land befassen. © dpa-infocom, dpa:230927-99-356617/2

(dpa)