Gaza-Krieg Debatten über Antisemitismus und Solargesetz im Landtag

Die AfD-Fraktion will im Landtag über den kommunalen Investitionsstau in Rheinland-Pfalz sprechen. Dieser greife tief in den Alltag der Bürger hinein. Zudem gefährde eine vernachlässigte Infrastruktur den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung wird in einem Antrag aufgefordert, den Investitionsstau in den Kommunen in Höhe und Struktur zu ermitteln.