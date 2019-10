Debatte um Salut-Jubel: FSV Mainz 05 sensibilisiert Spieler

Mainz Der FSV Mainz 05 hat vor dem Bundesliga-Wochenende den viel kritisierten Salut-Jubel von türkischen Fußballern bei seinen Profis angesprochen. „Für uns ist auch klar, dass wir die Spieler für eine solche Thematik sensibilisieren und darauf hinweisen, was da passiert ist“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Donnerstag und erklärte: „Wir haben klare Regeln von der UEFA, dass wir bei sämtlichen Spielen und Auftritten einen Verhaltenskodex haben, der politische Äußerungen verbietet.“

Türkische Nationalspieler hatten in den vergangenen Tagen wiederholt beim Torjubel einen militärischen Gruß gezeigt. Ihr politisches Bekenntnis zum Militäreinsatz türkischer Streitkräfte in Nordsyrien zur Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG wird international kritisiert. In unteren Spielklassen in Deutschland gab es bereits Nachahmer.