Debatte um billige Lebensmittel

Bad Kreuznach Der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat vor Vereinfachungen im Streit um Billigangebote für Lebensmittel in Supermärkten gewarnt. „Das mit den Erzeugerpreisen ist eine echte Herkulesaufgabe“, sagte Wissing am Montag in Bad Kreuznach.



Es genüge nicht, einfach zu sagen, die Preise in den Märkten seien zu niedrig. Es helfe auch nicht, mit dem Finger auf den Handel zu zeigen. Handelsunternehmen seien abhängig von Marktpreisen und müssten sich der Nachfrage anpassen. Zudem kauften die Handelsketten in der Regel nicht direkt bei Landwirten ein.

Am Montag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin mit Vertretern von Handel und Ernährungsindustrie getroffen. Sie rief den Handel zu fairen Bedingungen für die Bauern auf. Dafür ziele die Politik nicht auf staatlich verordnete Mindestpreise. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte ein gemeinsames Treffen mit Handel und Landwirtschaft an. Das Ministerium will unter anderem eine „Beschwerdestelle“ einrichten, bei der Erzeuger Probleme und Dumpingpreise melden können. Zudem soll es eine „Kommunikationsallianz“ von Bauern und Handel zur Wertschätzung von Lebensmitteln geben, die sich laut Klöckner auch im Preis ausdrückt. Eine EU-Richtlinie, die Praktiken von Händlern zulasten kleinerer Lieferanten verbietet, soll schnell umgesetzt werden.