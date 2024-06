Plenartag im Landtag Debatte über über Hochwasser, Kriminalität und Studienplätze

Debattieren werden die Parlamentarier in Mainz darüber hinaus unter anderem über einen Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion. Sie spricht sich angesichts des Ärztemangels im Land beim Ausbau von Medizinstudienplätzen für eine Kooperation zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz aus. Nach dem Willen der CDU-Fraktion sollen die Studienplätze für Humanmedizin an der Universität des Saarlandes in Homburg um mindestens 100 Plätze erhöht werden. Diese wiederum sollen hälftig als „Rheinland-Pfalz- und Saarland-Stipendien“ vergeben werden, gekoppelt an eine mindestens zehnjährige Tätigkeit im jeweiligen Bundesland.