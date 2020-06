Debatte über Rasse-Begriff kommt in den Landtag

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf im Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Auch die Folgen der Corona-Krise und der angekündigte Teilabzug von US-Truppen beschäftigen das rheinland-pfälzische Parlament in dieser Woche. Baldauf empfiehlt Trump, sich seinen pfälzischen Großvater zum Vorbild zu nehmen.

Die Debatte über den Begriff der Rasse in der Landesverfassung erreicht in dieser Woche den Landtag. Vier Fraktionen sprachen sich am Montag dafür aus, den wissenschaftlichen Dienst des Parlaments um Vorschläge für eine sinnvolle Änderung für den Begriff zu bitten, der von Wissenschaftlern als unhaltbar betrachtet wird. „Auf dieser Grundlage werden wir dann eine politische Entscheidung treffen müssen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer.

Auch Oppositionsführer Christian Baldauf sprach sich für eine Überprüfung durch den wissenschaftlichen Dienst des Landtags aus. Zugleich sagte er aber auch: „Es gab Gründe, warum die Verfassung so geschrieben worden ist und sie ist kein Spielball für Symbolpolitik.“

Es seien bereits gute Vorschläge für einen Ersatzbegriff gemacht worden, sagte der FDP-Abgeordnete Thomas Roth. Nun sei es gut, den wissenschaftlichen Dienst mit einer Prüfung zu beauftragen. Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sagte, der Landtag solle sich nach der Sommerpause die dafür nötige Zeit nehmen. Für die Grünen plädierte die Parlamentarische Geschäftsführerin Pia Schellhammer dafür, sich intensiv mit allen demokratischen Fraktionen in dieser Frage auszutauschen. Es gehe über die Verfassungsänderung hinaus darum, „dass wir aktiv Rassismus verlernen müssen“.

Weitere Themen der beiden Plenartage am Mittwoch und Donnerstag sind die Folgen der Corona-Krise. Die CDU-Fraktion schlug eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes vor, um den Einzelhandel zu unterstützen. Kernpunkt sind vier verkaufsoffene Sonntage im zweiten Halbjahr ohne besonderen Anlass. „Wir wollen damit erreichen, dass die Innenstädte gestärkt werden, dass vor allem der kleine Einzelhandel vor Ort gestärkt wird, es geht jetzt auch ums Überleben“, sagte am Montag Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf.

Die CDU bekenne sich weiter zum Sonntagsschutz, sagte Beldauf. Es gebe aber die Befürchtung, dass sich das Einkaufen noch weiter in Richtung Online-Handel oder zu Großmärkten außerhalb der städtischen Zentren verlagern werde. Der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl will eine verkürzte Beratung der Gesetzesinitiative erreichen, so dass der Entwurf schon am Donnerstag verabschiedet werden könnte.

Gegen eine „Hauruck-Aktion“ wandte sich jedoch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber. Hier gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes müsse erst mit den Industrie- und Handelskammern sowie mit den Gewerkschaften besprochen werden. Auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun sagte, dass erst mit Kirchen und Gewerkschaften gesprochen werden müsse. Eine Gesetzesänderung sei der falsche Weg.

Der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid bezweifelte, dass verkaufsoffene Sonntage dazu führen würden, dass der Einzelhandel seine coronabedingten Umsatzausfälle auffangen könnte. „Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und wir haben im Einzelhandel ein Nachfrageproblem, kein Angebotsproblem.“ Der Gesetzentwurf liefere keine Antworten auf die Herausforderungen der Corona-Krise. „Wir sind der Auffassung, dass sich die Heldinnen und Helden, die im Einzelhandel auch in der Corona-Pandemie hart arbeiten und einer ständigen Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, ihre freien Sonntage verdient haben.“

Auch der angekündigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland beschäftigt den rheinland-pfälzischen Landtag in dieser Woche. Die SPD-Fraktion hat dafür eine Aktuelle Debatte beantragt. Die CDU-Fraktion will einen Appell zur Bündnistreue gegenüber den USA einbringen. Er beobachte, „dass eine antiamerikanische Stimmung geschürt wird, die sich an dem jetzigen Präsidenten aufhängt“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Montag. „Den Amerikanern gegenüber muss man immer wieder deutlich machen: Wir halten zu euch.“