Bahn DB eröffnet neue Ausbildungswerkstatt in Saarbrücken

Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag am Hauptbahnhof in Saarbrücken eine neue Ausbildungswerkstatt für gewerblich-technische Berufe offiziell eröffnet. Für rund 100 Auszubildende und dual Studierende will sie hier nach eigenen Angaben „eine projektbezogene gewerblich-technische Berufsausbildung mit einem hohen Praxisbezug und realen Arbeitsprozessen“ bieten. In den Werkstatträumen sollen auch digitale Lernformate mit Virtual Reality und 3D-Druck eingesetzt werden.