Sturmtief Dauerregen und Wind in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Zunächst ist mit teils kräftigen Regenfällen zu rechnen, die im Laufe des Nachmittags in Schauer übergehen. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, in Hochlagen um 12 Grad. Dazu weht vormittags noch zeitweise frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest mit verbreitet starken bis stürmischen, im Saarland und der Pfalz auch Sturmböen. In Hochlagen sind laut DWD schwere Sturmböen möglich.