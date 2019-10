„Dauergrau“: Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild

Ein Mann geht mit Regenschirmen. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa.

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten sich auf „dauergraues“, aber auch mildes Wetter in den kommenden Tagen einstellen. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.

Teilweise könne es auflockern, Sonnenstrahlen seien allerdings eher „Glückstreffer“. Bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad bleibt es trocken.