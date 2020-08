Datenschutzbedenken: Politiker erwägen Rückzug von Tiktok

Berlin/Saarbrücken Wegen Sicherheits- und Datenschutzbedenken erwägt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) einen Rückzug von der Video-App Tiktok. „Wir prüfen derzeit umfassend, ob wir Tiktok weiter nutzen“, zitierte die „Wirtschaftswoche“ eine Sprecherin des Ministeriums.

Die Video-App gerät wegen Datenschutzbedenken immer wieder in die Kritik. Am Donnerstag kündigte der Konzern den Bau eines Rechenzentrums in Europa an. Aktuell speichert und verarbeitet Tiktok die Daten seiner Nutzer in den USA und Singapur, während die irische Tochterfirma für sie zuständig ist.