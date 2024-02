Jubiläum Datenschutzbeauftragter sieht große Herausforderungen

Letztlich gehe es beim Datenschutz um den Grundrechtsschutz für die Menschen. Die Grundlagen dafür habe in Rheinland-Pfalz das am 25. Januar 1974 in Kraft getretene Landesdatenschutzgesetz gelegt. Das macht Behörden Auflagen beim Umgang mit Daten. Der 50 Geburtstag des seinerzeit erst dritten Gesetzes dieser Art weltweit - nach Hessen und Schweden - wird an diesem Mittwoch bei einem Festakt (16.30 Uhr) im Plenarsaal des Landtages gefeiert.