Datenpanne bei Gästelisten: Rheinland-Pfalz auch betroffen

Mainz Von der bundesweiten Datenpanne bei Gästelisten ist nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann auch Rheinland-Pfalz betroffen. „Erste Gastronomie-Betriebe aus Trier und Landau haben sich als von der Datenpanne betroffen gemeldet“, sagte Kugelmann am Montag in Mainz.

„Ich gehe davon aus, dass weitere Restaurants hinzukommen.“ Seine Behörde stehe mit der für den Bremer Dienstleister zuständigen Aufsichtsbehörde in der Hansestadt in Kontakt. Kugelmann rät Betrieben, die Kunden des Dienstleisters waren, zu prüfen, ob es eine Datenpanne gab, um Sanktionen wegen unterbliebener Meldepflichten zu vermeiden.

Mehrere Millionen Daten von Restaurantgästen waren in Internet-Speichern des Softwaredienstleisters kaum geschützt zugänglich. Die Sicherheitslücke betraf auch die elektronische Erfassung von Besuchern in der Corona-Pandemie, wie der Chaos Computer Club (CCC) am Freitag mitgeteilt hatte. Das Bremer Unternehmen Gastronovi hatte den Vorfall bestätigt. Die Sicherheitslücke sei zwei Stunden nach den Hinweisen des Chaos Computer Clubs geschlossen worden, teilte die Firma mit. „Zum Zeitpunkt des Hackerangriffs hatte der CCC potenziell Zugriff auf über vier Millionen Datensätze“, hieß es. Außer den Aktivisten habe aber kein Außenstehender einen Zugriff auf die Daten gehabt oder versucht.

Kugelmann betonte: „Kontaktdaten, die in Zeiten der Corona-Pandemie zur Nachverfolgung von Covid-19-Infektionen erfasst und gespeichert werden, sind sensible Daten: Aus ihnen geht unter Umständen hervor, wer sich mit wem an welchem Ort zu welcher Uhrzeit getroffen hat.“ Das Datenschutz-Niveau dürfe auch in der Corona-Krise nicht gesenkt werden.