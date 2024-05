Ermittlungen Datenklau per SMS: Täter ergaunern über 100.000 Euro

Eine Bande soll mehr als 100.000 Euro mit betrügerischen SMS von zahlreichen Bankkunden aus ganz Deutschland ergaunert haben. Der Hauptverdächtige wurde in Frankfurt am Main festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Ermittler aus Osnabrück am Freitag mitteilten. Bisher seien 20 Betroffene bekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Wir gehen aber von viel, viel mehr Geschädigten aus, mindestens im dreistelligen Bereich.“ Die Ermittler müssten dafür erst alle Daten und die Konten der mutmaßlichen Betrüger auswerten.