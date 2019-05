Das Wetter wird wieder etwas besser

Offenbach Nach teils nassen und sehr windigen Tagen wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Wochenmitte zumindest etwas freundlicher. Am Mittwoch soll es zwar anfangs zwischenzeitlich viele Wolken geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Laufe des Tages werde es aber zunehmend heiter und es bleibe meist trocken. In Kammlage entstünden vereinzelt Windböen. Insgesamt soll es mit Temperaturen bis 21 Grad recht mild werden.