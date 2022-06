Deutscher Wetterdienst : Das Wetter im Saarland bleibt regnerisch – Schauer und Gewitter bei 23 Grad Höchsttemperatur

Offenbach Das Wetter im Saarland bleibt in den nächsten Tagen regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Schauer und Gewitter am Dienstag und Mittwoch.

Im Saarland ist es in den kommenden Tagen regnerisch. Auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Am Dienstag regnet es zunächst stellenweise schauerartig, am Nachmittag und Abend kann es dann kurze Gewitter mit Windböen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 bis 23 Grad.