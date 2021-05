Wettervorhersage für das Wochenende : Kommt jetzt endlich ein bisschen Sommer?

Saarbrücken Zum Wochenende hin soll das Wetter wieder deutlich besser werden. Ob das jetzt endlich Sommer bedeutet?

Die Regentage im Saarland sind vorüber - zumindest fast. Wer aus dem Fenster schaut kann bereits die Vorboten der nächsten Tage erkennen. Am Freitag ist es schon deutlich weniger bewölkt, als in den vergangenen Tagen und es bleibt überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte erreichen 16 bis 20 Grad.

Am Samstag lockert der Himmel dann nochmal weiter auf, und es wird überwiegend freundlich. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf 18 bis 22 Grad an. Ab Sonntag zeigt sich die Sonne dann immer häufiger. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad bleibt es trocken. Auch zum Wochenbeginn wird es laut Vorhersage sommerlich warm. Die Höchstwerte erreichen am Montag 21 bis 24 Grad. Auch in der kommenden Woche sollen dann die Regentage vorerst Geschichte sein.