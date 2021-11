Das Wetter in dieser Woche : Grauer Himmel, nachts Frost – und vielleicht erster Schnee im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Die neue Woche startet genauso grau, wie die Vergangene endete. Vereinzelt kann sich aber auch die Sonne zeigen – und zum Ende der Woche könnte eine Überraschung auf das Saarland warten.

Die neue Woche beginnt im Saarland trüb mit leichtem Regen. Im Lauf des Tages lockert der Himmel von Norden her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag kann sich demnach im Norden von Rheinland-Pfalz auch die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben der Meteorologen zwischen fünf und neun Grad, im Bergland zwischen zwei und fünf Grad.