Kostenpflichtiger Inhalt: Interview zur Lage in Grand Est : „Das Virus verbreitet sich nicht von alleine“

Dutzende von Covid-19-Patienten wurden bereits aus Jean Rottners elsässischer Heimatstadt Mulhouse in andere Regionen Frankreichs evakuiert, aber auch nach Deutschland. Foto: AP/Jean-Francois Badias

Straßburg Der Präsident der Region Grand Est über die Lage jenseits der Grenze und die Folgen für die deutsch-französischen Beziehungen.

Vor einem Monat brach die Corona-Pandemie mit voller Wucht in der Grenzregion Grand Est aus. Seitdem regiert der Regionspräsident und ehemalige Notarzt aus Mülhausen, Jean Rottner (53), im Krisenmodus. Täglich kämpft er um mehr Material für die Krankenhäuser und verhandelt die Verlegung von Beatmungspatienten. Im SZ-Interview warnt er davor, die Kontaktverbote nicht ernst zunehmen.

Herr Rottner, heute sind Sie Präsident von Grand Est, einer besonders vom Coronavirus betroffenen Region. Doch vor allem sind Sie von Beruf Arzt. Haben Sie jemals während Ihrer Karriere eine ähnliche Situation wie heute erlebt?

ROTTNER: Nein, es ist eine außergewöhnliche Situation. Sowohl wegen des Ausmaßes der Pandemie als auch wegen der Gewalt und der Geschwindigkeit, mit der sie sich im Elsass und vor allem in Mühlhausen ausgebreitet hat. In meiner Karriere als Notarzt habe ich natürlich bereits Krisensituationen meistern müssen. Sie stehen aber in keinem Vergleich zu dem, was sich heute abspielt. Es ist das erste Mal, dass in Frankreich dutzende Patienten in andere Regionen oder andere Länder verlegt werden, um neue aufnehmen zu können. Unsere Intensivstationen sind dauerbesetzt, und unser Personal ist nach einem Monat täglichen Kampfs gegen die Krankheit und hunderten Sterbefällen erschöpft.

Grand Est war die erste Region Frankreichs, die mit Fällen des Coronavirus konfrontiert wurde. Seitdem folgt dort eine schlechte Nachricht der nächsten. Kann man, ohne Gewähr, abschätzen, wann der Höhepunkt der Pandemie in Grand Est erreicht sein könnte?

ROTTNER: Nein, nach heutigem Stand ist es zu schwer, eine Vorhersage zu wagen. Man kann jetzt die Auswirkungen der Ausgangssperre noch nicht feststellen, und die Zahl der Patienten, die in den Kliniken behandelt werden, steigt immer noch. Sie bleiben auch länger. Normalerweise werden Patienten im Durchschnitt acht bis zehn Tage beatmet, heute werden sie es eher zwischen 15 und 20 Tagen.

Was raten Sie den Regionen wie zum Beispiel dem Saarland, wo die Pandemie noch nicht so entfacht ist wie in Grand Est?

ROTTNER: Es ist absolut notwendig, die Ausbreitung des Virus einzuschränken und dass die Bevölkerung ihre Kontakte beschränkt und die Hygienemaßnahmen einhält. Es ist auch wichtig, dass das Gesundheitspersonal sich auf eine lange Krise vorbereitet und bereits jetzt mit allem notwendigen Material ausgestattet wird. Aber ich wiederhole: Das Wichtigste ist wirklich, eine massive Ansteckung zu vermeiden. Das Virus verbreitet sich nicht von alleine. Wir sind die Träger. Jeder Einzelne muss für seine eigene Gesundheit und die der anderen Verantwortung übernehmen.

Viele Franzosen wurden von der Grenzschließung durch Deutschland brüskiert. Eine Woche nach dieser Schließung haben das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die ersten französischen Patienten aufgenommen. Welche Spuren wird diese Krise in den deutsch-französischen Beziehungen hinterlassen? Was bleibt Ihrer Meinung nach bei den Menschen hängen: die Grenzschließungen oder die Solidarität?

Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est. Foto: Region Grand Est