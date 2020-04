Lage in der Grenzregion: „Das Virus verbreitet sich langsamer in der Region“

In der Grenzregion Grand Est hat die Corona-Epidemie bisher mehr als 3600 Opfer gefordert. Doch die Lage hat sich mittlerweile etwas entspannt.

Die ersten zehn Betten des Feldlazaretts neben dem Krankenhaus im elsässischen Mühlhausen hat die Armee am Wochenende abgebaut. Es ist ein kleiner Schritt Richtung Normalität in einer der am meisten von der Corona-Epidemie betroffenen Stadt. Während andere Kommunen einen geringen Zeitvorsprung hatten, damit ihre Krankenhäuser in den Krisenmodus wechseln können, wurde Mühlhausen nach dem Treffen einer Freikirche Ende Februar sehr früh und sehr schnell zum größten Ansteckungsherd Frankreichs. Nun scheint der Höhepunkt der Epidemie überschritten zu sein, doch die Krise hat Spuren im Krankenhaus hinterlassen. Weil viele Mitarbeiter selbst erkrankt oder erschöpft sind, wird weiter händeringend Personal gesucht, das im Elsass aushilft, vor allem Pfleger und Krankenschwester.

In der Region Grand Est sind seit Anfang der Epidemie 2463 Menschen an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung in den Kliniken gestorben. Dazu kommen noch 1146 Todesfälle in den Seniorenheimen. Zurzeit werden noch 4608 Patienten stationär in den Krankenhäusern behandelt. Das sind 24 weniger als gestern. Auch auf den Intensivstationen entspannt sich die Lage weiterhin. 742 Menschen werden dort betreut, 15 weniger als am Vortag. 6139 Männer und Frauen wurden bereits nach Hause entlassen, 81 innerhalb der letzten 24 Stunden. „Diese Entwicklungen zeugen davon, dass sich das Virus dank der Distanzierungs-Maßnahmen langsamer in der Region verbreitet“, teilt die regionale Gesundheitsbehörde ARS mit. „Nichtsdestotrotz bleibt Covid-19 sehr aktiv. Das heißt, es bleibt sehr wichtig, die Hygiene- und Abstandsanweisungen streng einzuhalten“, so die Behörde weiter.