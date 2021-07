„Das ist Familie“: Frank Farian erinnert sich ans Saarland

Miami/Saarbrücken Hitproduzent Frank Farian erinnert sich gerne an seine Zeit im Saarland. „Das Saarland ist die Heimat meiner Mutter. Es liegt mir am Herzen. Das ist Familie“, sagte Farian der Deutschen Presse-Agentur.

Am Sonntag (18. Juli) wird der in Miami lebende Produzent von Boney M. („Daddy Cool“, „Rasputin“) und Milli Vanilli („Girl You Know It's True“) 80 Jahre alt. Farian wurde als Franz Reuther in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) geboren und wuchs in Saarbrücken-Altenkessel auf. Er arbeitete zunächst als Koch und verbrachte seine musikalischen Pionierjahre auch in Elversberg.