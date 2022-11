3. Liga : Das Erfolgsrezept der SV Elversberg

Elversberg Die SV Elversberg ist in der 3. Fußball-Liga weiterhin nicht aufzuhalten und überwintert als Wintermeister an der Spitze. Der Verein ist auf einem Höhenflug und schwärmt vom Aufstieg.

Derzeit staunt man über die Leistungen der SV Elversberg. Mit nur zwei Niederlagen aus 17 Spielen in der 3. Liga überwintert der Aufsteiger aus dem Saarland einsam und allein an der Spitze der Tabelle. Dass die Spielvereinigung mit 41 Punkten so einen Start hinlegen würde, habe selbst Sportdirektor Nils-Ole Book überrascht.

„Horst hat einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft“, betonte Sportdirektor Book. „Er passt menschlich und fachlich perfekt zu unserem Verein und steht für offensiven und attraktiven Spielansatz.“ Trotz geringerem Kaderwert und der größtenteils fehlenden Erfahrung in der 3. Liga überzeugen die Elversberger mit ihrer Leistung.

Trotz der Erfolge sei der Aufstieg noch kein großes Thema. Den Klassenerhalt werde man sich dennoch nicht mehr nehmen lassen, sagte Nils-Ole Book. „Wir versuchen einfach, in jedem Spiel an unser Limit zu kommen und dieses immer wieder nach oben zu verschieben.“ Dafür brauche es kein übergeordnetes Ziel.

Laut DFL-Regularien muss der Verein bei einem potenziellen Aufstieg in die 2. Bundesliga Platz für mindestens 15.000 Zuschauer hergeben. Derzeit bietet die Ursapharm Arena in Spiesen-Elversberg rund 10.000 Plätze an. Die Winterpause wolle der Verein nutzen, um sich strategischen und infrastrukturellen Fragestellungen zu widmen. „Wir werden für alle Fälle vorbereitet sein“, sagte Book. Sollten die Elversberger jedoch wie bisher weitermachen, steht dem Aufstieg in die 2. Bundesliga nichts mehr im Weg.