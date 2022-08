Fußball : Das Duell der Unbequemen: Mainz 05 will Unions Serie brechen

Mainz Nach der unerwartet sorgenlosen Saison 2021/2022 präsentiert sich Mainz erstmals seinem Heimpublikum. Allerdings erneut ohne Offensivtalent und Publikumsliebling „Jonny“ Burkardt.

Der Spaßfaktor gegen die Eisernen hält sich für den Gegner meist sehr in Grenzen - der FSV Mainz 05 weiß also, was auf ihn im ersten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison zukommt. „Es gibt nicht so viele Vereine, die gerne gegen Union spielen. Es ist nicht so schwer auszurechnen, was die wollen und was die spielen. Aber sehr, sehr schwer, gegen die zu spielen“, sagte Trainer Bo Svensson vor der Partie der Rheinhessen gegen die Berliner am Sonntag (15.30 Uhr), zu der etwa 25.000 Zuschauer erwartet werden.