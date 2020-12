Darts-Profi Clemens hofft auf deutsche Begegnung in London

London Darts-Profi Gabriel Clemens hofft darauf, dass es bei der am Dienstag beginnenden Weltmeisterschaft in London erstmals zu einer deutschen Paarung kommt. „Ein deutsches Duell wäre etwas Besonderes. Das gab es noch nicht.

Wir kennen uns schon lange. Es sind immer enge Spiele, wenn es dazu kommt“, sagte Clemens in einem Interview von „sportschau.de“ über eine mögliche Begegnung mit Nico Kurz, zu der es schon in der zweiten Runde kommen könnte. Der Hesse Kurz trifft in Runde eins auf den ehemaligen WM-Finalisten Andy Hamilton (England). Clemens hat als Ranglisten-31. zunächst ein Freilos.