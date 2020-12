Darts-Profi Clemens fordert Titelverteidiger Peter Wright

Gabriel Clemens aus Deutschland. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa/Archivbild

London Als letzter verbliebener Deutscher will Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London für ein Novum sorgen. Der 37 Jahre alte Saarländer spielt heute (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Schottlands Weltmeister Peter Wright und könnte als erster Deutscher in der WM-Geschichte das Achtelfinale erreichen.

