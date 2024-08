Lastwagen Daimler Truck legt Latte für Umsatz und Gewinn niedriger

In Europa kommen die Nutzfahrzeugmärkte wegen der schwachen Wirtschaftslage derzeit nicht ins Rollen. Chef Martin Daum kündigte Kurzarbeit in deutschen Werken ab September an, zuerst im großen Werk in Wörth. Für eine Einschätzung, wie viele Beschäftigte betroffen sein würden, sei es noch zu früh. Im April habe der Konzern bereits Leiharbeit zurückgefahren, auch flexible Arbeitszeitkonten habe man schon in Anspruch genommen.