Dämpfer für Kaiserslauterns Hoffnungen: 0:2 in Braunschweig

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Braunschweig Für Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wird eine Rückkehr in die 2. Bundesliga in diesem Sommer immer unwahrscheinlicher. Die Pfälzer verloren am Samstag mit 0:2 (0:2) bei Eintracht Braunschweig und liegen damit schon zehn Zähler hinter Relegationsrang drei.



