Dämpfer für Hoffnungen auf Heimspiele vor größerem Publikum

Mainz Der FSV Mainz 05 möchte mehr als die derzeit erlaubten 350 Zuschauer im heimischen Stadion begrüßen. Doch die zuständige Behörde spielt bei den Planungen des Bundesligisten vorerst nicht mit.

Die Hoffnungen des FSV Mainz 05 auf Heimspiele vor einem größeren Publikum haben einen mächtigen Dämpfer erhalten. Das zuständige Gesundheitsamt Mainz-Bingen lehnt eine dafür nötige Ausnahmegenehmigung für den Fußball-Bundesligisten derzeit ab. Laut den momentan gültigen Verfügungen in Rheinland-Pfalz dürfen die Mainzer, die zum Bundesligastart bei RB Leipzig am 19. September vor 8500 Zuschauern spielen dürfen, nicht mehr als 350 Besucher in die Arena lassen. „Wir würden Stand jetzt bis mindestens Ende Oktober keine weiteren Zuschauer genehmigen“, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag den Zeitungen der VRM-Gruppe.