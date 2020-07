Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus: Bewohner leicht verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen hat sich ein Bewohner leichte Brandverletzungen zugezogen. Das Gebäude sei durch das Feuer am Montag für die 18 Bewohner vorerst unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.

Der Brand sei zwar nach zwei Stunden unter Kontrolle gebracht worden, die sieben Wohnungen seien aber vorerst unbewohnbar. Die Bewohner konnten bei Verwandten und Bekannten unterkommen.