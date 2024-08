Brände Dachstuhl fängt Feuer

Während eines nächtlichen Gewitters ist ein Zweifamilienhaus in Ludwigshafen in der Pfalz in Brand geraten. Das Feuer sei in einem Dachstuhl ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Ein Blitzeinschlag sei nicht ausgeschlossen, die genau Brandursache müsse allerdings noch geprüft werden, hieß es.