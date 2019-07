Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv.

Birkenfeld Beim nächtlichen Brand eines Einfamilienhauses in Birkenfeld ist den Behörden zufolge ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Rettungskräften zufolge war der Dachstuhl des Gebäudes in der Nacht zu Mittwoch gegen Mitternacht in Brand geraten.

