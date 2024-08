Landkreis Birkenfeld Dachgeschoss in Idar-Oberstein brennt - 200.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ist ein Einfamilienhaus schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Vormittag im Dachgeschoss des Hauses aus und griff dann auf den Dachstuhl über. Die Bewohner, eine sechsköpfige Familie, konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.