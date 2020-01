Cyberkriminalität nimmt zu: Polizei sucht IT-Experten

Mainz/Koblenz Jeder Vierte war schon einmal Opfer von Internetkriminalität. Und die Straftaten im virtuellen Raum nehmen weiter zu. Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt bei der Bekämpfung auf Fachleute - die sind aber nicht immer leicht zu finden.

Das Darknet-Rechenzentrum im Cyber-Bunker an der Mosel, ein einfacher Baukasten für Computer-Trojaner aus Remagen sowie internationaler Drogenhandel im großen Stil über einen Computer in Oppenheim: Cyberkriminalität nimmt zu und stellt die Ermittler ständig vor neue Herausforderungen. Rund 13 590 Fälle seien im vergangenen Jahr angezeigt worden, 7,9 Prozent mehr als 2018, sagte der Vize-Präsident des Landeskriminalamts, Achim Füssel, am Montag in Mainz. Die tatsächliche Zahl sei aber um ein Vielfaches höher, weil viele Straftaten nicht angezeigt würden.