Cybercrime: Betreiber von Darknet-Zentrum angeklagt

Rund ein halbes Jahr nach der Zerschlagung eines Darknet-Zentrums in einem früheren Bunker an der Mosel ist Anklage gegen die Betreiber-Bande erhoben worden. Insgesamt acht Tatverdächtige sollen in der unterirdischen Anlage in Traben-Trarbach auf Servern Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle aus aller Welt millionenschwere illegale Geschäfte abwickelten, wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte. Hauptakteur soll ein 60-jähriger Niederländer sein, der den „Cyberbunker“ Ende 2013 erworben und nach und nach aufgebaut habe.