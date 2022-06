Innenministerium : Cyberangriff auf IT-Firma mit Erpressungsversuch

Wiesbaden Homepages lassen sich nicht öffnen, die interne Mailkommunikation funktioniert nicht: Ein Hackerangriff auf einen IT-Dienstleiter lähmt seit Tagen einige Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Experten arbeiten an der Behebung des Problems, doch das kann dauern.

Der Hackerangriff auf den hessischen IT-Dienstleister Count and Care ist mit einem Erpressungsversuch per Ransomware verbunden. Dabei versuchen Kriminelle an Lösegeld zu kommen, indem sie mit einem Schadprogramm Computer verschlüsseln oder den Zugriff auf IT-Systeme verhindern oder erschweren. Für die Entschlüsselung verlangen die Angreifer ein Lösegeld (engl. ransom), wie das hessische Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Wer genau die Täter sind, war unklar. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.