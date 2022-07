Klage : Curevac wirft Biontech Patentrechtsverletzungen vor

Ein Schild mit dem Logo des Unternehmens Curevac steht vor der Zentrale in Tübingen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Tübingen Das bei der Entwicklung eines ersten Corona-Impfstoffs gescheiterte Unternehmen Curevac geht in die Offensive: Seinem Konkurrenten Biontech wirft das Tübinger Unternehmen Patentrechtsverletzungen vor und klagt dagegen.

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es um eine angemessene Entschädigung für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Es gehe um vier Patente. Biontech wollte sich zunächst nicht äußern, kündigte aber eine Stellungnahme an.

In dem Verfahren müsse geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des Biontech-Impfstoffs eingeflossen seien, sagte Curevac-Chef Franz-Werner Haas. Welche Summe sich Curevac vorstellt, sagte er nicht. Dies müsse im Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig.