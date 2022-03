Landtagswahlen : CSU: Wahlergebnis im Saarland zeigt keinen Bundestrend

Saarbrücken/München Nach der historischen Pleite der CDU und dem Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Saarbrücken sieht die CSU die Ursachen nicht auf Bundesebene. „Die Saarland-Wahl ist nicht repräsentativ für Deutschland.

Es gibt aber nichts schön zu reden: klarer Wahlsieger ist die SPD. Die länderspezifischen Themen haben hier klar überwogen“, sagte Generalsekretär Stephan Mayer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Ampel habe als Ganzes nicht profitiert. „Es lässt sich daher kein Bundestrend erkennen. Tobias Hans hat das Saarland in den letzten Jahren stark vertreten.“