„Covid-19 Versorgungszentren“ sollen Krankenhäuser entlasten

Medizinisches Personal versorgt im Krankenhaus einen Patienten. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Im Saarland sollen sechs „Covid-19 Versorgungszentren“ zur möglichen Entlastung der Krankenhäuser entstehen. Dort sollten Patienten behandelt werden, falls das reguläre Kliniksystem im Zuge der Coronavirus-Pandemie an seine Grenzen stoße, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In diesen Versorgungszentren könnten Patienten mit Covid-19 aufgenommen werden, die bereits regulär in einem Krankenhaus behandelt wurden, aber noch nicht nach Hause könnten - wie zum Beispiel Patienten auf dem Weg der Besserung.