Coronavirus: Statistisches Landesamt geht in Notbetrieb

Bad Ems Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz geht wegen zwei Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft in einen Notbetrieb. Zudem gibt es Verdachtsfälle und Infektionen im privaten Umfeld von Mitarbeitern, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

