Coronavirus: Saarland will 100 Extra-Schulbusse finanzieren

Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD). Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland sollen rund 100 zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung eingesetzt werden, um die Ansteckungsgefahr mit Corona in voll besetzten Bussen zu minimieren. „Die Kosten werden komplett vom Land übernommen“, kündigte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag an.

Zuvor hatte der Ministerrat grünes Licht für ein neues Förderprogramm mit einem Volumen von rund einer Million Euro gegeben, das jetzt zügig umgesetzt werden soll.

„Ich will dafür sorgen, dass so schnell wie möglich jeder fahrtüchtige Bus bei uns im Saarland eingesetzt werden kann, damit sich die Kinder gut und sicher und vor allem mit einem guten Gefühl für die Eltern auf den Schulweg begeben können“, sagte Rehlinger. Sie habe großes Verständnis dafür, dass „ein mulmiges Gefühl“ entstehe, wenn man das dichte Gedränge der Schüler in den Bussen sehe, das seit dem Schulstart vor einer Woche herrsche.