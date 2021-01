Coronavirus : „Patient 1“ im Saarland: „Mir geht es sehr gut“

Homburg Dass die Pandemie so heftig wird - damit hatte der „Patient 1“ im Saarland vor knapp einem Jahr nicht gerechnet. Heute geht es dem betroffenen Arzt gut, er hat auch keine Folgebeschwerden.

Er war der Erste, der im Saarland mit dem Coronavirus infiziert war: ein Arzt des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Als das Virus bei ihm am 3. März 2020 nachgewiesen wurde, habe er nicht erwartet, dass die Pandemie solche Ausmaße annehmen werde. „Nein, das hatte ich wirklich vollkommen falsch eingeschätzt. Damit hätte ich in keinerlei Weise gerechnet“, sagte der Arzt der Kinderklinik, der anonym bleiben möchte, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.