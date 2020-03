Coronavirus: Keine Besuchergruppen mehr im Mainzer Landtag

Hendrik Hering (SPD), Präsident des Landtages Rheinland-Pfalz, während einer Plenarsitzung. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Gruppen von Besuchern dürfen vorerst nicht mehr in den Landtag in Mainz. Das sei eine Vorsorgemaßnahme, um die Verbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Mittwoch.



