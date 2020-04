Coronavirus-Infektionen in Seniorenheim im Saarland

Bischmisheim In einem Seniorenhaus im Saarland sind vier Bewohner und eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allen Infizierten gehe es den Umständen entsprechend gut, die Bewohner des Seniorenheims würden im Krankenhaus behandelt, müssten aber nicht beatmet werden und die Mitarbeiterin sei in häuslicher Quarantäne, teilte die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken (cts) am Dienstag mit.

Um die Weiterverbreitung des Virus zu minimieren, seien alle notwendigen Hygienemaßnahmen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und einer Caritas-Hygienemanagerin ergriffen worden. So würden die Mitarbeiter des Seniorenheims ab sofort Schutzkleidung und Atemschutzmasken mit erhöhter Schutzstufe tragen. Außerdem sei die tägliche Reinigungsfrequenz erhöht worden.