Coronakrise in Frankreich : Über 100 Corona-Tote in Grand Est

Rettungskräfte in Schutzanzügen stehen in Straßburg an einem Krankenwagen, und kümmern sich um einen Mann, der das Rettungsteam auf Grund von Atemnot gerufen hatte. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Metz Die Zahl der am neuartigen Coronavirus verstorbenen Patienten ist in unserer Nachbarregion Grand Est auf 105 gestiegen.

In unserer Nachbarregion Grand Est ist die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen erneut gestiegen. Mittlerweile sind 105 infizierte Patienten dort gestorben, wie die regionale Gesundheitsbehörde ARS am Freitagabend mitteilte. 1551 Menschen werden in Krankenhäusern stationär behandelt, 352 davon liegen auf der Intensivstation. Neun Prozent der Betroffenen sind jünger als 60. Indessen wurden bereits 284 behandelte Patienten wieder aus dem Krankenhaus entlassen.